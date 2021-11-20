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HD-videobox фильмы и сериалы онлайн

Тик-так... БУМ! (фильм, 2021)

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Постер к фильму Тик-так... БУМ! (фильм, 2021)
1990-й год, композитору Джонатану Ларсону исполняется 30 лет. Имеющий репутацию юного гения, Ларсон никак не может закончить свой мюзикл — адаптацию оруэлловского «1984». К фрустрации от медленного продвижения карьеры примешиваются проблемы с...
Рейтинг: КиноПоиск 8.4 IMDB 8.2
Жанр: мюзикл, драма, биография
Страна: США
Режиссер: Лин-Мануэль Миранда
В ролях: Эндрю Гарфилд, Александра Шипп, Робин де Хесус,...
В качестве: WEB-DL
В озвучке: Дубляж [Лицензия]
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20 ноябрь 2021

Ковбой Бибоп (сериал, 1 сезон)

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Постер к сериалу Ковбой Бибоп (сериал, 1 сезон)
«Ковбой Бибоп» — это динамичный космический вестерн от Нетфликс о трех охотниках за головами, так называемых «ковбоях», которые пытаются сбежать от прошлого. Очень разные, но одинаково опасные Спайк Шпигель, Джет Блэк и Фэй Валентайн объединяются в...
Рейтинг: КиноПоиск 0.0 IMDB 7.1
Жанр: фантастика, боевик, криминал, приключения, драма
Страна: США
Режиссер: Алекс Гарсиа Лопес, Майкл Кэтлман
В ролях: Джон Чо, Алекс Хэсселл, Даниэлла Пинеда, Елена...
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19 ноябрь 2021

Красное уведомление (фильм, 2021)

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Постер к фильму Красное уведомление (фильм, 2021)
Весь сюжет завязан вокруг «Яиц Клеопатры» — особо ценных произведений искусства, которых в мире всего три штуки, а самый разыскиваемый вор в мире пытается их украсть. Задача Интерпола — выследить и поймать преступника....
Рейтинг: КиноПоиск 6.6 IMDB 6.6
Жанр: боевик, триллер, комедия, криминал
Страна: США
Режиссер: Роусон Маршалл Тёрбер
В ролях: Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс, Галь Гадот, Риту...
В качестве: WEB-DL
В озвучке: Дубляж [Лицензия]
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14 ноябрь 2021

Шан-Чи и легенда десяти колец (фильм, 2021)

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Постер к фильму Шан-Чи и легенда десяти колец (фильм, 2021)
Благодаря изнуряющим тренировкам и жесткому воспитанию отца Шан-Чи достиг небывалых высот в боевых искусствах, но выбрал не ту жизнь, которую уготовил для него родитель. Работая простым парковщиком в Сан-Франциско, Шан-Чи сталкивается с призраками...
Рейтинг: КиноПоиск 0.0 IMDB 0.0
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Страна: США, Австралия
Режиссер: Дестин Дэниел Креттон
В ролях: Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина, Мишель Йео,...
В качестве: BDRip
В озвучке: Дубляж [Чистый звук]
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11 ноябрь 2021

Вечные (фильм, 2021)

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Постер к фильму Вечные (фильм, 2021)
Когда команда Мстителей отходит от дел, защищать планету приходится Вечным — бессмертным полубогам, в тайне живущим на Земле уже много веков. Именно им предстоит спасти человечество от древних инопланетных монстров — девиантов....
Рейтинг: КиноПоиск 0.0 IMDB 6.2
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, приключения
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Хлоя Чжао
В ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Анджелина Джоли,...
В качестве: TS
В озвучке: Дубляж
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10 ноябрь 2021

Не время умирать (фильм, 2021)

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Постер к фильму Не время умирать (фильм, 2021)
На островок солнечной Ямайки с визитом прибывает лучшим боевой товарищ секретного супер-агента разведывательных служб Джеймса Бонда. Агент 007 давно принял решение отойти от дел на пенсию. Но Феликс Лейтер просит его помочь в поиске одной важной...
Рейтинг: КиноПоиск 7.3 IMDB 7.6
Жанр: боевик, триллер, приключения
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Кэри Дзёдзи Фукунага
В ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч,...
В качестве: WEB-DL
В озвучке: Дубляж [Чистый звук]
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7 ноябрь 2021

Аркейн (мультсериал, 1 сезон)

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Постер к мультфильму мультсериалу Аркейн (мультсериал, 1 сезон)
«Аркейн» повествует о прошлом персонажей League of Legends, но является самодостаточным произведением, которое можно смотреть отдельно от игры. Шоу поделят на три части, первая из которых расскажет о детстве героинь Вай и Джинкс....
Рейтинг: КиноПоиск 0.0 IMDB 8.9
Жанр: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, драма
Страна: США
Режиссер: Pascal Charrue, Jérôme Combe, Арно Делорд
В ролях: Хейли Стайнфелд, Миа Синклер Дженнесс, Элла...
В качестве: WEB-DL
В озвучке: Ultradox
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7 ноябрь 2021

Неуловимый аромат любви (фильм, 2021)

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Постер к фильму Неуловимый аромат любви (фильм, 2021)
По сюжету главная героиня по имени Натали живет в Лос-Анджелесе. Личная жизнь у нее не ладится, поэтому она решает исправить ситуацию с помощью приложения для знакомств. Натали находит идеального партнера и решает удивить его, приехав к нему в город...
Рейтинг: КиноПоиск 0.0 IMDB 0.0
Жанр: мелодрама, комедия
Страна: США
Режиссер: Эрнан Хименес
В ролях: Микаела Хувер, Нина Добрев, Даррен Барнет, Локлин...
В качестве: WEB-DL
В озвучке: Дубляж [Лицензия]
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5 ноябрь 2021

Финч (фильм, 2021)

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Постер к фильму Финч (фильм, 2021)
Атмосфера Земли разрушена, Солнце из приятной, теплой, дарующей жизнь звезды превратилось в источник смертельно опасной радиации. Большая часть населения планеты, очевидно, сгорела заживо. Инженеру по имени Финч выжить удалось. Облачившись в...
Рейтинг: КиноПоиск 6.9 IMDB 7.1
Жанр: фантастика, драма
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Мигель Сапочник
В ролях: Том Хэнкс, Калеб Лэндри Джонс, Лора Каннингэм,...
В качестве: WEB-DL
В озвучке: Дубляж [Лицензия]
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5 ноябрь 2021

Армия воров (фильм, 2021)

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Постер к фильму Армия воров (фильм, 2021)
Сюжет, который разворачивается до событий картины "Армия мертвецов", рассказывает о прошлом взломщика сейфов Дитера из команды «Мертвецов». Ранее он работал обычным банковским служащим, однако его жизнь круто поменялась, когда ему...
Рейтинг: КиноПоиск 0.0 IMDB 6.3
Жанр: боевик, триллер, криминал
Страна: Германия, США
Режиссер: Маттиас Швайгхёфер
В ролях: Маттиас Швайгхёфер, Натали Эммануэль, Руби О. Фи,...
В качестве: WEB-DL
В озвучке: Дубляж [Лицензия]
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29 октябрь 2021

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